Lavori bloccati per la ciclovia: ecco le ragioni

I lavori di realizzazione del primo tratto della ciclovia del Tesino, che collegherà 9 comuni in bicicletta: Grottammare, Ripatransone, Offida, Castignano, Cossignano, Force, Montalto delle Marche, Montedinove e Rotella, sono stati bloccati per due ragioni. La prima è che il direttore dei lavori ha contestato alla ditta appaltatrice l’impiego di materiali che non erano previsti nel progetto, materiali che poi sono stati sostituiti. La seconda ragione, quella più complicata da risolvere, è che, dovendo la pista ciclabile passare sotto il ponte della linea ferrata, le ferrovie dello Stato hanno chiesto la convenzione, la cui procedura è in corso negli uffici tecnici diretti dall’architetto Liliana Ruffini. L’opera in corso si svilupperà per 250 metri, dal lungomare al parco Calise e con il vicino Tesino Village. Costituisce il primo tratto di una progettazione lunga 36 km, attuata dal Consorzio di Bonifica delle Marche. Quale ente capofila della "Ciclovia turistica del Tesino", il comune di Grottammare ha ottenuto il contributo di 300.000 € per la progettazione e la realizzazione di un primo stralcio funzionale. Il progetto è finanziato dalla Regione.