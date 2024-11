Lavori, chiude tratto dell’A14

Per consentire l’attività di collaudo degli impianti nelle gallerie ’San Basso’, ’Castello di Cupra Marittima’, ’San Cipriano’ e ’Castello di Grottammare’, dalle 22 di lunedì alle 6 di martedì, sull’Autostrada A 14 sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna. Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di servizio ’Piceno ovest’ e ’Piceno est’, situate rispettivamente verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna; nella stessa notte, ma con orario 20-6, verrà istituito il divieto di sosta all’interno delle suddette aree di servizio. I mezzi in transito verso sud troveranno l’uscita obbligatoria al casello di Pedaso e quelli diretti a nord dovranno uscire al casello di Grottammare. La viabilità si sposterà, di conseguenza, sull’unica arteria possibile, la statale Adriatica attraversando i centri di Pedaso, Cupra e Grottammare.