Lavori Ciip per fare serbatoi

Il Ciip ha comunicato ai comuni interessati che sono in corso i lavori per la realizzazione di serbatoi a servizio di alcune frazioni dei comuni di Carassai e Massignano e la sostituzione condotte idriche nei comuni di Carassai, Montalto e Cupra Marittima. Il progetto è destinato a risolvere alcune criticità attraverso l’esecuzione d’interventi acquedottistici di ristrutturazione eo di nuove realizzazioni sulla rete adduttrice eo distributrice della rete CIIP spa nei comuni di Carassai e Montalto Marche, dove sono emerse problematiche relative all’approvvigionamento e alla distribuzione idrica potabile. La crisi che si è generata negli ultimi anni, soprattutto dopo gli eventi sismici, ha aggravato la situazione dell’approvvigionamento di acqua potabile, già piuttosto evidente anche a seguito della dispersione a causa della vetustà delle tubature. La priorità del Ciip, in questo contesto è cercare di accumulare più acqua possibile, in attesa dei grandi invasi e limitare al massimo gli sprechi.