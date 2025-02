Lavori contro gli allagamenti sulla pista ciclo pedonale

Gli amanti delle passeggiate e delle corsette, a piedi ed in bicicletta, lungo la pista ciclo pedonale tra Grottammare e Cupra Marittima, sperano nella riapertura del tratto a sud di Cupra nei tempi preventivati. I lavori di somma urgenza sui corsi d’acqua della località balneare, che vengono eseguiti dal Genio Civile, in quest’ultima fase stanno interessando il fosso Sant’Andrea.

In precedenza è stata eseguita la manutenzione a monte della statale Adriatica, con la pulizia della vegetazione e il ripristino delle briglie, ora il cantiere in direzione dello chalet Gabry mira a risolvere il problema dell’allagamento del sottopasso ferroviario, dove a ogni pioggia si accumulano acqua, fango e sassi.

I lavori in corso prevedono l’abbassamento di circa 30-40 centimetri del nastro della pista ciclo pedonale per evitare che possa fare da briglia ai detriti che scendono dalla collina, consentendo, in questo modo, il regolare deflusso verso il mare. Ieri è stata eseguita la nuova gettata sulla pista e, salvo imprevisti, per sabato 15 febbraio il cantiere sarà rimosso e la pista ciclo pedonale riaperta.

Tutto sistemato, invece, sul fosso delle Cupe dove i lavori di messa in sicurezza e ripristino del corso d’acqua sono terminati da una settimana.