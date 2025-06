Lavori da 20mila euro per rinnovare la palestra

Il comune di Grottammare ha investito 20 mila euro per rinnovare la palestra dell’istituto Leopardi, preparando uno spazio sempre più accogliente, sicuro e funzionale per studenti e associazioni sportive. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Marche nell’ambito del bando ‘Misura 3: contributi per acquisti attrezzature sportive’ che ha coperto il 75% della spesa prevista, pari a 15.000 € su un totale di 20.984 €. In questi giorni è iniziata l’installazione delle nuove dotazioni come canestri da basket, porte e reti da calcio per uso scolastico, un tabellone elettronico multifunzionale, un tavolo da teqball che unisce calcio a ping-pong, reti e pali per la pallavolo e via dicendo. Questo intervento è il risultato di un lavoro sinergico tra Amministrazione e Ufficio Sport, nell’obiettivo comune di garantire ai ragazzi, alle scuole e alle associazioni uno spazio sempre più sicuro, moderno e funzionale. Intanto, nell’adiacente edificio scolastico proseguono i lavori di realizzazione del refettorio. "Le opere strutturali e la predisposizione degli impianti sono completate – fa sapere l’architetto Bernardino Novelli del servizio Progettazione e Direzione Lavori – In queste settimane si procederà con le finiture".