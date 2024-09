Lavori da fare in città tra asfalti e piscina

Settembre, mese dei cantieri: è alle porte dell’autunno che l’amministrazione intende portare avanti diverse iniziative da tempo annunciate e attesissime dalla città. Intanto, alcuni giorni fa è stato emanato il bando per il rifacimento degli asfalti sulla Strada Statale 16: questi verranno rimessi in sesto grazie ad un investimento, riconosciuto da Autostrade per l’Italia, di 993.196,38 euro. Con queste risorse si interverrà sui 7 chilometri di Nazionale che va dall’intersezione con via Pirandello – al confine con Grottammare – fino all’imbocco della sopraelevata, all’incrocio con via San Giovanni. Nell’operazione invece non saranno incluse altre strade, per le quali il comune farà investimenti propri a parte. Intanto, con gli accantonamenti dell’ultimo piano asfalti, si interverrà su via Volta e via Golgi. In futuro, c’è l’idea di portare nuovo bitume nella frequentatissima via Pizzi e nel tratto centrale e meridionale di viale De Gasperi. Niente di tutto questo, comunque, potrà essere realizzato senza nuovi stanziamenti, che arriveranno con il bilancio 2025. Per quanto riguarda la piscina, c’è da fare l’intervento alla cosiddetta ‘terra di mezzo’: un lavoro da 400mila euro – in parte comunale e in parte regionale – per cui è stato approntato il progetto e che verrà bandito entro pochi giorni. L’obiettivo è di aprire il cantiere entro settembre, ma la data potrebbe slittare. Infine c’è la pratica del piano particolareggiato San Pio X.

La realizzazione della piazza e a cura del privato, mentre il comune deve rifare i sottoservizi: in quest’opera sono stati stanziati 690mila euro, ed entro una decina di giorni dovrebbe essere emanato il bando. La realizzazione della piazza è attesissima dal quartiere Marina di Sotto, che da anni chiede di avere un luogo di aggregazione per famiglie, anziani e bambini. La piazza verrà fatta di fronte all’omonima parrocchia.

g.d.m.