Lavori di adeguamento sismico. Studenti nelle scuole provvisorie

La chiusura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025 e 2026 è prossima e l’amministrazione comunale di Cupra condivide con la cittadinanza i prossimi step che interesseranno la scuola. Nel rispetto del cronoprogramma, dal prossimo mese di settembre la popolazione scolastica sarà spostata nelle sedi provvisorie per consentire, salvo imprevisti, l’inizio dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’intero plesso. Per la scuola dell’infanzia la sede sarà in via Adriatica Nord vicino al ristorante ’Anita’. Per la scuola primaria sono state individuate due strutture: una in via del Lavoro nel Comune di Cupra Marittima, in cui saranno dislocate le classi del tempo normale, e l’altra in zona Villa Santi di Massignano, dove andranno le classi del tempo pieno. Le classi della scuola secondaria di primo grado saranno dislocate presso l’edificio scolastico di Massignano, mentre per la scuola secondaria di secondo grado la Provincia sta valutando diverse soluzioni per una sistemazione temporanea. Dopo aver avviato un complesso processo burocratico, gli amministratori hanno firmato con i privati le convenzioni che prevedono la consegna degli immobili destinati all’uso scolastico, pronti e corredati di agibilità, entro il mese di maggio. Il passo conclusivo sarà la firma dei contratti di affitto entro la fine di giugno in modo da eseguire il trasloco di tutta la mobilia durante la pausa estiva. Saranno garantiti i servizi di mensa scolastica e di trasporto anche presso le sedi dislocate, per chi ne farà richiesta. La preoccupazione del sindaco e degli assessori è stata quella di individuare sedi che consentono a ciascun grado di istruzione, quanto più possibile, di conservare l’unitarietà prediligendo soluzioni per il ricollocamento temporaneo che arrecassero il minor disagio possibile sia alla popolazione scolastica sia alle famiglie.

Marcello Iezzi