Lavori di manutenzione a Cupra:: "Interventi per la sicurezza"

Lavori di manutenzione sono in corso lungo molte strade di Cupra Marittima. Nelle ultime ore è stata realizzata la segnaletica lungo la statale Adriatica nella zona sud e del centro cittadino, linee di mezzeria, linee di delimitazione di carreggiata e soprattutto i passaggi pedonali. In via Ligabue, zona artigianale di Cupra è stata realizzata, per la prima volta, la segnaletica orizzontale "Un intervento necessario – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – per una questione di sicurezza. In questi giorni è in corso anche il terzo passaggio per lo sfalcio dell’erba lungo le scarpate di strade comunali come via San Gregorio Magno, San Michele, San Giacomo della Marca, via del Lavoro, poi via delle Ginestre, via Da Vinci ed altre strade di campagna. In via Kennedy e via Taffetani abbiamo eseguito il taglio delle canne che dalla massicciata ferroviaria invadevano la strada".