Lavori di manutenzione sul ponte del fosso. Acquarossa

Lungo la statale Adriatica, sul ponte del fosso Acquarossa, che segna il confine fra i comuni di Cupra Marittima e Grottammare, è stata installata una nuova segnaletica stradale che prelude ad interventi di manutenzione di lunga durata. E’ stata realizzata una canalizzazione del traffico con strisce gialle a terra e sono stati posti cartelli verticali che limitano la velocità a 30 Kmh e segnalano il ristringimento di carreggiata, mentre sui due lati del ponte sono stati montati new jersey di plastica bianchi e rossi per tenere la viabilità distante dai margini della carreggiata. Un intervento che somiglia molto alle attività eseguite nelle Autostrade per mettere in sicurezza i bordo ponte. Trattandosi di una vecchia struttura, come ce ne sono tante disseminate lungo la Ss16, in attesa di eseguire lavori di riqualificazione del ponte, è stato spostato il traffico verso il centro della strada dove i sostegni, probabilmente, danno maggiori garanze di sicurezza. L’Anas, infatti, con i propri tecnici ha eseguito le verifiche con le prove di carico che hanno evidenziato la non compatibilità con il traffico che il piccolo ponte deve sostenere. Per questo è stata limitata la velocità e convogliato il transito verso il centro strada.