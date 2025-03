Lavori di restyling dell’area Ballarin: attesa la ripartenza

I lavori di riqualificazione dell’area dell’ex Stadio Fratelli Ballarin di San Benedetto, sospesi dallo scorso 17 dicembre, potrebbero riprendere entro la fine di marzo. Il progetto di variante è pronto e sarà sottoposto alla commissione urbanistica prima di approdare al prossimo consiglio comunale. Il blocco è stato infatti necessario per integrare nuovi finanziamenti e ridefinire alcuni aspetti del progetto.

Grazie all’arrivo di 450.000 euro dalla Fondazione Carisap e di 800.000 euro stanziati dal Comune, l’amministrazione ha infatti deciso di ampliare il piano iniziale, introducendo un parco giochi inclusivo e ottimizzando la fruibilità dell’intera area. Tra le modifiche previste figurano il ridisegno del padiglione museale, con una superficie espositiva più ampia e una sala eventi, il ridimensionamento del bar, la realizzazione di percorsi coperti e pergolati, oltre all’ottimizzazione delle aree verdi e alla creazione di una zona eventi nella parte nord.

Prima della ripresa del cantiere, la variante dovrà essere approvata in commissione e in consiglio comunale. Se il via libera arriverà senza ostacoli, i lavori potranno ripartire in tempo per rispettare la scadenza prevista dal PNRR, fissata per giugno 2026.