Lavori di ripristino per la segnaletica danneggiata da un tir

Sarà rimessa al suo posto la segnaletica stradale verticale, costituita da un portale collocato sul versante sud del ponte Tesino, del lungomare di Grottammare, danneggiata un anno fa da un camion, appartenente a un vivaista del territorio, rintracciato in un secondo tempo dalla polizia locale. Di recente l’assicurazione del mezzo ha liquidato il danno di 8.800 euro circa e l’amministrazione comunale si appresta a rimontarlo, grazie al preventivo più conveniente fornito dalla ditta Nuova Logoplast di Grottazzolina. I pannelli del portale di limitazione installato sul ponte del torrente Tesino, purtroppo, sono diventati un tiro al bersaglio da luna park. Sul portale sud, dopo il primo caso accaduto il primo di luglio del 2017, appena installati, i cartelli erano stati riordinati alla ditta costruttrice e rimessi a posto, ma furono subito danneggiati di nuovo e poi ancora altre volte su entrambi i versanti. I trasportatori che abitualmente transitano sul lungomare, fanno fatica a ricordare che esiste una limitazione al peso e all’altezza del mezzo. Il sistema di contenimento dei carichi sul ponte, struttura che in questo periodo è in manutenzione, potrebbe non essere quello dei portali.