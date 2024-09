Lavori di riqualificazione al Palazzo del Podestà grazie al Pnrr

Il Comune di Ripatransone ha affidato i lavori di riqualificazione del Palazzo del Podestà, nell’ambito del progetto Ripatransone Community Hub, finanziato dal Pnrr. L’intervento rientra nell’Investimento 2.1 del Pnrr, Attrattività dei borghi storici, volto a valorizzare il patrimonio culturale, religioso e rurale dei piccoli borghi italiani. Le opere prevedono il recupero funzionale dell’ala sud-ovest del palazzo del Podestà. L’obiettivo sarà quello di rendere fruibili stanze, in parte anche attigue al Teatro Luigi Mercantini, per lo svolgimento di attività sociali e culturali. L’importo complessivo del progetto è di 220mila euro. Il progettista incaricato è l’architetto Moreno Farina. Il progetto complessivo del Ripatransone Community Hub ha un budget totale di 1.600.000 euro. L’obiettivo è la rigenerazione culturale e sociale del borgo storico, includendo altri interventi come il rifacimento della pavimentazione e illuminazione di piazza Donna Bianca de’ Tharolis e il recupero dell’ex Mattatoio comunale. Iniziative che mirano a creare un polo culturale integrato e moderno, che possa attrarre turismo e migliorare la vivibilità del borgo.