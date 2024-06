Lavori e strade che diventano come laghi

Rua dei Filodrammatici e rua di Corfinio nella zona del teatro Filarmonici ad Ascoli manifestano attualmente due situazioni opposte: miglioria o disagio. Sono circa 4 mesi che gli abitanti di queste due rue assistono al rifacimento della strada con annessi sottoservizi (fogne e acqua). Sarebbe una gran bella miglioria per queste due ruette se si creassero dei camminamenti con tavole di legno per non mettersi gli stivali per tornare a casa e non riportare zolle di terra nelle abitazioni. "Purtroppo – lamenta un residente – evidentemente, quando si progettano i lavori non tutto è sincronizzato al meglio. Infatti, come in tutta la zona del centro storico, la maggior parte delle grondaie di scolo delle acque piovane non sono canalizzate in condotte separate per la raccolta delle acque chiare (che sono di competenza del comune) mentre le condotte fognarie (acque nere) sono di competenza della Ciip". Sta di fatto che chi sta effettuando i lavori, non avendo evidentemente l’ordine di eseguire, non intuba i discendenti delle acque piovane in una condotta dedicata, continuando a scaricare direttamente sulla strada, creando laghi quando piove ed umidità indecente nei piani più bassi delle abitazioni. "È curioso e nello stesso tempo incredibile sentire tutti i giorni di fondi a disposizione (Pnrr, Pinqua, rigenerazione, etc.) e non vedere migliorare le condizioni di questa zona e dei cittadini che ci abitano, nonostante ci si stia mettendo le mani. Tutto questo – prosegue il cittadino ascolano – solamente perché non si riesce a creare qualche decina di metri di condotta per la raccolta delle acque piovane e, forse, rimbalzandosi le responsabilità tra chi lo deve fare, tra la Ciip ed il comune". I cittadini di queste rue non si esimono dal pagare le tasse, le bollette (con fogne e depurazione), le imposte e quanto c’è da pagare per il buon funzionamento della comunità e del decoro della loro città. "Forse avremmo anche diritto di vederne gli effetti, senza doverci ogni volta rodere il fegato e consumarci la lingua, rischiando, magari, di prendercela con chi lavora ma non ne ha assolutamente alcuna responsabilità".