Lavori estivi e proteste. Mozione per l’Ascoli-Mare

Una mozione urgente in consiglio comunale per chiedere al Comune di adoperarsi per mettere fino ai tanti disagi subiti dagli automobilisti. E’ quanto presentato dal consigliere comunale Emidio Premici, a seguito del prolungarsi dei lavori in corso sulla Superstrada Ascoli-mare. "Quello che sta succedendo è semplicemente vergognoso – spiega Premici -. Ora anche la proroga del cantiere all’8 agosto. Subire ogni estate disagi per via di una sciagurata organizzazione che non tiene conto degli interessi degli utenti non è più tollerabile".

"Senza dimenticare – attacca ancora il consigliere comunale – gli incidenti per colpa di guide irresponsabili. L’Anas è un ente pubblico al servizio dei cittadini. Non viceversa" conclude.

A proposito di consiglio comunale, comunque, si è di fatto concluso il primo anno del ‘nuovo corso con 22 sedute e l’approvazione di 142 delibere. Come confermato dal presidente del consiglio comunale Alessandro Bono: "Questo primo anno di consiliatura è stato caratterizzato da un forte spirito di servizio e da un impegno costante nel dare continuità all’azione amministrativa e nel garantire un confronto aperto e costruttivo in aula – commenta, infatti, il presidente Bono –. Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco Marco Fioravanti, la giunta comunale, il personale degli uffici, i consiglieri e tutte le forze politiche e civiche rappresentate. Auguro a tutti di proseguire in questa direzione, rafforzando ulteriormente il dialogo istituzionale e continuando a condividere l’attività consiliare con la cittadinanza – conclude Bono -, per favorire la partecipazione attiva di una comunità locale sempre più consapevole e protagonista della vita politica locale".

Matteo Porfiri