Lavori in A14 e sicurezza. Prossimo stop a fine mese

C‘è una costante pressione sui lavori che la società Autostrade per l’Italia da anni sta portando avanti nella Regione Marche per mettere in sicurezza le carreggiate, in particolar modo le gallerie nel tratto compreso fra Pedaso e San Benedetto. E’ vero che i cantieri sono stati talvolta la causa di forti rallentamenti che hanno causato una sfilza di incidenti costata la vita a 12 persone negli ultimi due anni e mezzo, ma è altrettanto vero che i lavori in corso sono determinanti per la riduzione dei rischi dei viaggiatori. La tragedia del pullman volato dal cavalcavia a Mestre deve far riflettere. Da più parti si invita la società Autostrade per l’Italia ad accelerare le attività programmate, ad aumentare la forza lavoro, ma fonti ufficiali della Società hanno più volte evidenziato come le sospensioni dei cantieri per agevolare il traffico nei periodi dei grandi ponti e, soprattutto, durante la stagione estiva, comportino quasi il raddoppio dei tempi richiesti per le opere programmate in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e richieste dalla Comunità Europea. Le prossime interruzioni dei cantieri, quelle più ravvicinate, sono previste dal 27 ottobre al 6 Novembre per la ricorrenza di Tutti i Santi, poi dal 6 dicembre al 12 dicembre per il ponte dell’Immacolata e ancora dal 21 dicembre al 9 gennaio per le festività di Natale. Per questa settimana, fanno sapere da Autostrade, vi è un solo cantiere lungo tutta la regione Marche ed è quello del ’trenino’ delle gallerie tra Pedaso e Grottammare (San Basso, Cupra Marittima, San Cipriano e Castello di Grottammare) dove i lavori sono in corso sulla carreggiata destra, vale a dire verso sud e dove le attività di potenziamento degli impianti sono giunti alle fasi finali. A ogni modo in orario diurno, dalle 6 alle 22 viene garantito al traffico l’utilizzo di entrambi i fornici dov’è percorribile una corsia per ciascun senso di marcia. Nelle fasce orarie con flussi più intensi viene attivata una corsia di supplementare nella direzione di marcia con maggior traffico. I lavori nelle gallerie vengono eseguiti in fascia oraria notturna con l’installazione di uno scambio di carreggiata.

A proposito della necessità di aumentare i ritmi di lavoro, già a suo tempo Autostrade per l’Italia fece sapere che a lavoro ci sono più squadre di tecnici che operano contemporaneamente, ognuno per le proprie competenze.

Marcello Iezzi