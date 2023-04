Lavori in corso, sopralluogo del sindaco

Mattinata di sopralluoghi per il sindaco Antonio Spazzafumo e per il vicesindaco Tonino Capriotti in vari edifici comunali dove sono in corso lavori. Gli amministratori hanno prima di tutto visionato la scuola ‘Bice Piacentini’, dove i lavori di eliminazione delle infiltrazioni proseguiranno anche dopo la ripartenza delle lezioni con la sostituzione dei cupolini sovrastanti l’atrio della scuola. Seconda tappa alla scuola ‘Marchegiani’, dove è stata completata la nuova aula e ristrutturati i servizi igienici della scuola dell’infanzia. Altra scuola visitata, dove sono in via di ultimazione i lavori al pian terreno, è il plesso di via Ferri che dal prossimo anno ospiterà il nido d’infanzia di via Manzoni, e la scuola media ‘Manzoni’. Ultimo sopralluogo nel cantiere di piazza Kolbe dove sono in corso i lavori di completamento dell’edificio che ospiterà ai piani inferiori il comando della Polizia Municipale. Fine prevista per fine anno.