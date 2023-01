Lavori in piazza Sisto V: aggiornato il bando con i prezzi aumentati

Per gli enti pubblici, in questi anni, trovare una ditta per eseguire opere, anche di una certa rilevanza, diventa sempre più difficile. I motivi principali sono legati alla troppa burocrazia e ai tanti lavori in corso in cantieri privati per il superbonus 110%. Ne sa qualcosa anche il comune di Montalto Marche riguardo all’intervento di rigenerazione urbana ’Rinascereinsieme terrasistina recupero parcheggio di piazza Sisto V’. Per la realizzazione dell’opera il comune ha dovuto approvato il nuovo computo metrico con un importo rideterminato a causa dell’aumento dei prezzi. Il progetto esecutivo era stato approvato nel giugno dell’anno scorso per un importo di 170.840 euro, ma la gara d’appalto è andata deserta proprio a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime. Poiché le opere sono finanziate con i fondi del terremoto, il Comune ha comunicato al Commissario per la ricostruzione che era necessario rimodulare i prezzi con il prezziario regionale e il conseguente aggiornamento del quadro economico. In questo modo al progetto è stato pre assegnato un ulteriore importo di 31.440 euro, che ha portato la somma per la ristrutturazione del parcheggio Sisto V a 241.040 euro.