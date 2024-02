Lavori in ritardo, la maggioranza: quasi terminati

Sul caso della scuola di via Firenze, sollevato dal consigliere Sprecacè, arriva la risposta di Solidarietà e Partecipazione. "I lavori sono quasi terminati – fanno sapere dal gruppo di maggioranza -. Un edificio strategico è stato rinnovato, sia internamente, sia esternamente. Con opere che hanno rivisitato tutta l’impiantistica e la funzionalità della struttura. Essa è stata finalmente adeguata per ospitare temporaneamente gli alunni delle nostre scuole e per essere usata in futuro come un nuovo centro a servizio dei quartieri Ischia e Ascolani, per le loro attività sociali, culturali e giovanili o per le altre esigenze di tutta la comunità, quando tutti i cantieri delle scuole saranno completati. Negli ultimi anni le amministrazioni di Solidarietà e Partecipazione hanno intercettato dai fondi ministeriali e dal pnrr oltre 6 milioni per il miglioramento e la messa in sicurezza delle scuole. Tutti cantieri che si completeranno prima della fine di questo mandato, affinché le nostre scuole possano preparare sempre meglio il futuro dei nostri studenti. Anche questi sono fatti oggettivi, inoppugnabili. E il consigliere Sprecacè, farebbe una figura più dignitosa, se avesse l’onestà intellettuale di ammetterlo".