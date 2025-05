Lavori in via Valtesino:: "Ma serve anche un gruppo elettrogeno"

In questi giorni in via Valtesino, zona Agraria di Porto d’Ascoli, sono in corso i lavori di installazione di una pompa di sollevamento delle acque piovane che dovrebbe risolvere il problema degli allagamenti. Nell’opera l’amministrazione comunale ha investito circa 15mila euro, ma i residenti hanno ancora forti perplessità e ieri mattina il portavoce del quartiere, Ercole Speca, ha protocollato in Comune una lettera, firmata da molti residenti, in cui viene richiesta l’installazione di un gruppo elettrogeno, dato il rischio di eventuali blackout in caso di forte maltempo. Ricordiamo che la fogna esistente, nell’ultimo tratto fu realizzata in leggera contropendenza. "Siamo preoccupati per il rischio che, in caso di interruzione dell’energia elettrica, la pompa che si sta installando non possa più funzionare, con il conseguente rischio di allagamento – scrivono i residenti – pertanto, chiediamo cortesemente che venga preso in considerazione l’inserimento nel progetto dei lavori in corso anche di un gruppo elettrogeno che possa garantire il funzionamento della pompa anche in assenza di energia elettrica". L’appello termina con l’auspicio di una risposta rapida e positiva da parte delle autorità competenti.