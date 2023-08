Lavori in viale Roma, è polemica

Lavori in corso lungo Viale Roma, a Castel di Lama (Piattoni): il cantiere blocca anziani e disabili in casa. E’ quanto sta accadendo a Piattoni, dove ormai da tempo si stanno eseguendo i lavori per il completamento dello storico viale Roma. Il prolungamento dei lavori ha mandato su tutte le furie i residenti: "Capiamo – dichiarano – che si stanno realizzando degli importanti lavori, ma nel frattempo sarebbe auspicabile creare dei corridoi per permettere ai nostri anziani e disabili di uscire di casa. La situazione è diventata ormai insostenibile. Abbiamo più volte chiesto aiuto al Comune per risolvere il problema e perfino ai carabinieri, ma senza successo. Alle nostre domande abbiamo ottenuto poche risposte, che ci hanno scoraggiati. Chiediamo che almeno venga realizzata la pavimentazione in cemento, affinché sia garantita l’accessibilità anche ai più fragili".