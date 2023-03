Lavori in vista per l’asilo nido

L’amministrazione comunale di Ripatransone ha avviato una manifestazione di interesse per concorrere alla procedura negoziata relativa all’affidamento dei lavori di ampliamento dell’asilo nido che si trova nel centro storico. Lavori che sono stati finanziati dal Pnrr per un importo di 498.200 euro. Il progetto definitivo denominato "orTO sul niDO" è quasi pronto e c’è la necessità di avviare la gara d’appalto. Il Comune, quindi, ha disposto un avviso finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di 10 operatori economici. Nel contempo precisa che non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi di una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune.