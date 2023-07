Lavori infiniti e disagi Protestano i residenti

I residenti di Piattoni (zona Sambuco) stanno vivendo da più di due mesi un disagio non più sopportabile. In pratica è stato transennato parte del marciapiede di via Roma per effettuare lavori di manutenzione da parte della provincia. Ad oggi nulla è stato fatto nonostante le varie segnalazioni rivolte al comune, che per bocca dell’assessore Mattoni si dice però estraneo alle competenze, da parte dei cittadini oramai esasperati: i pedoni, che si vedono costretti a percorrere quel tratto lungo la strada principale, anche perché sul lato opposto, non vi è marciapiede con conseguente rischio di essere investiti, essendo di giorno una via molto trafficata. Auguriamoci che la provincia possa risolvere quanto prima questo problema prima che succeda qualche spiacevole incidente, prevenire è meglio che curare.