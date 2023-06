Lavori lungo l’Ancarenese e prime proteste dei residenti "I marciapiedi non bastano"

I nuovi lavori realizzati lungo la strada provinciale Ancaranese non convincono tutti. Sembra che i passaggi che collegano la frazioni di Villa Sant’Antonio ai nuovi centri commerciali rappresentino il vero tallone di Achille. Alcuni cittadini ci hanno posto alcuni dubbi: "Hanno realizzato i nuovi marciapiedi, sicuramente utili – dichiarano – si tratta di un’opera importante ma secondo noi sono stati costruiti un po’ in economia, però hanno detto che il tratto sarà anche illuminato e questo è sicuramente una buona notizia. Ma anche qui, come anche l’altro sottopasso già ci sono dei problemi con l’erba alta, hanno sistemato una rete, che renderà difficile gli interventi di sfalcio. Le opere vanno bene, ma è necessario prevedere anche la manutenzione e la fruibilità". I nuovi marciapiedi sono stati realizzati lungo la provinciale Ancaranese, per permettere di camminare in sicurezza a chi raggiunge i centri commerciali e si sviluppa dal sottopasso in poi. I cittadini pongono l’accento sulla strada che porta a Lidl sconnessa e piena di buche, grosse come crateri, percorrendola sembra di fare la gimkana, l’attenzione dovrebbe essere posta anche su alcuni alberi, che si trovano in prossimità del bivio per il Lidl, che determinano una situazione di pericolo, perché oltre a ridimensionare la visibilità risultano pericolanti. "Sul territorio della frazione di Villa Sant’Antonio di Ascoli – proseguono i cittadini – si è investito tantissimo in termini commerciali, hanno realizzato tre centri commerciali; ci avevano promesso aree di verde, impianti sportivi, tutto scomparso, adesso è stata realizzata una linguetta di marciapiede, un primo passo, ma ancora c’è tanto da fare, vogliamo ricordare che ci siamo anche noi e che sui collegamenti va posto un’attenzione particolare".

Maria Grazia Lappa