Lavori lungo le strade, cambia la viabilità

Problemi alla viabilità per diversi giorni in due strade di Cupra Marittima a seguito dei lavori di riordino e messa in sicurezza a seguito dei problemi dovuti al passaggio del metanodotto. Si tratta di lavori di sistemazione della sede stradale sulle vie Sant’egidio e San Vincenzo. I lavori di ripristino del manto stradale danneggiato dal passaggio del Metanodotto Ravenna-Chieti, avevano evidenziato degli avvallamenti importanti dell’asfalto. "In seguito alle segnalazioni dei cittadini e al controllo del territorio del nostro personale – scrive il sindaco Alessio Piersimoni – abbiamo sollecitato la ditta che aveva realizzato i lavori affinché intervenisse per la sistemazione dei tratti interessati garantendo la sicurezza necessaria per una regolare viabilità. La ditta ha iniziato l’intervento partendo da via Sant’Egidio e i lavori sono previsti fino a venerdì 21 marzo; la viabilità pertanto è stata momentaneamente deviata su via San Vincenzo. Solo dopo la fine di questo primo intervento, e probabilmente a partire da lunedì 24 con una durata stimata fino al 28 marzo, i lavori si sposteranno sulla via parallela, via San Vincenzo e la viabilità sarà momentaneamente deviata su via Sant’Egidio".