Lavori mai fatti, polemica: "Noi, beffati dei grattacieli"

Monticelli, nessuna possibilità di uscire se non presi e portati giù lungo le scale da familiari e amici, così le persone disabili e gli anziani fragili delle palazzine dell’Erap di Monticelli restano ‘intrappolati’ nei loro appartamenti. Dopo attese tradite, i residenti dei due grattacieli, i due birilli di via dei Gerani e Largo delle Dalie, che svettano al cielo con 15 piani e con circa 60 famiglie ognuno, alzano la voce: "Ci avevano detto – raccontano i residenti del grattacielo di via dei Gerani – che i palazzi sarebbero stati oggetto di lavori grazie al 110 e al terremoto, invece a tutt’oggi nulla è stato fatto e noi siamo qui ancora una volta a protestare con tutti i nostri problemi. Ormai il progetto del 110 è svanito, rimangono i lavori di messa in sicurezza del terremoto, che tardano ad arrivare. Il paradosso è che le famiglie nonostante tutto devono combattere anche per le barriere architettoniche. Per raggiungere gli ascensori occorre fare delle rampe di scale. Gli ascensori paradossalmente non si fermano sui pianerottoli degli appartamenti e quindi per i portatori di handicap sono inaccessibili. Ci avevano promesso degli interventi utili per l’abbattimento delle barriere e soprattutto sugli ascensori ormai obsoleti, che a tutt’oggi non sono arrivati. Chi ha in casa una persona con disabilità o difficoltà motorie non può accedere all’ascensore, quindi per loro uscire di casa è impossibile. Più banalmente portare a casa un elettrodomestico diventa altrettanto impossibile". Purtroppo l’abbattimento delle barriere architettoniche non è l’unico problema. I residenti da anni vivono una situazione impossibile: "Il problema – proseguono i condomini – non è rappresentato solo dagli ascensori, ma anche dalla mancanza di manutenzione dell’intera struttura logora e in alcune parti fatiscente. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco per il crollo di pezzi di cemento, le aree intorno alla palazzina sono state transennate in attesa degli interventi. Dalla scala di sicurezza si sono staccati calcinacci, i vigili del fuoco sono intervenuti ed hanno circoscritto le aree interessate dai crolli con delle transenne, ma non si può continuare a stare così. Facciamo un appello all’Erap e anche al Comune".

Maria Grazia Lappa