Lavori mai iniziati nel cantiere. Anziana cade e finisce al Mazzoni

Perché i lavori nella palazzina di Largo dei Gerani 3 a Monticelli non sono mai iniziati nonostante siano stati deliberati oltre due anni fa a seguito degli evidenti danni causati dal terremoto? Un allarme che, dopo la segnalazione dei residenti, abbiamo riportato anche su queste pagine, non più tardi di un paiodi mesi fa, a marzo scorso. Sono trascorsi quasi due mesi ma nulla è successo e, cosa ancora più grave, c’è scappato anche un ferito: un’anziana donna ieri mattina è stata ricoverata all’ospedale Mazzoni "dopo – riferiscono i familiari – essere inciampata nel materiale abbandonato del cantiere. Faremo querela, perché questa situazione è una vergogna".

I condomini dell’immobile in Largo dei Gerani 3 a Monticelli sono arrabbiata e non poco. Ricordiamo allora la vicenda. Nel 2022 l’Erap aveva annunciato che l’immobile in questione era stato individuato quale "intervento più urgente in materia di sicurezza sismica". I segni del sisma del 2016 erano infatti molto evidenti: crepe, cemento ammalorato, pezzi di intonaco a terra, etc.

Il Servizio Tecnico dell’Erap ha anche comunicato a febbraio 2022 di aver individuato una ditta, a seguito di appalto pubblico, per un’operazione di project financing sull’edificio in questione. Nella lettera si attestava che il privato incaricato dell’intervento aveva stimato in 365 giorni il tempo necessario per completare il lavoro di cui il palazzo aveva urgente bisogno. Ma l’Erap aveva anche comunicato che il disbrigo della pratica amministrativa avrebbe richiesto circa un anno.

Per cui, sommando le due cose, l’immobile doveva essere riconsegnato – come da comunicazione Erap – entro la fine dello scorso dicembre 2023. Ma il cantiere è stato solo accennato e in questi due anni e più non è successo praticamente nulla, con grave disagio per gli occupanti degli appartamenti che chiedono a chi di dovere di intervenire e sbloccare la situazione, ripristinando innanzitutto le condizioni di sicurezza.