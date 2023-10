Lavori nella scuola di via Marche. Minoranza all’attacco

I lavori nella scuola di via Marche nel mirino di Fratelli d’Italia e Grottammare c’è. "L’amministrazione comunale ha ottenuto i finanziamenti nel novembre del 2012 e per oltre un anno nessuno è stato avvisato che prima o poi la scuola sarebbe stata chiusa per lavori e che alunni e insegnanti sarebbero stati sistemati altrove – scrivono i membri di Fdi e Grottammare c’è – Il Comune tenta di scaricare il barile sulla Dirigenza sostenendo che la scuola è stata avvertita per tempo, ma non ci sono comunicazioni alle famiglie in tal senso sul sito della scuola". I consiglieri di minoranza ipotizzano che il Comune abbia deciso solo all’ultimo momento di spostare le classi nell’edificio di via Firenze. "Un pasticcio con l’aggravante che i lavori nell’attuale sede provvisoria sono ancora in corso con disagi per tutti – si chiude la nota – Oltre all’attuale sindaco e al precedente, riteniamo che il principale responsabile sia l’assessore ai Lavori Pubblici che avrebbe dovuto pungolare i tecnici degli Uffici preposti, affinché raggiungessero i risultati secondo le priorità politiche". Per la cronaca i consiglieri se la prendono anche con il "compagno di banco" che anziché schierarsi con la minoranza, difende gli amministratori.