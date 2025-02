Lavori nelle chiese di Patrignone:: "Scrigni dal grande valore storico"

Più di 600mila euro a Montalto delle Marche per avviare i lavori di riparazione e consolidamento su due importanti chiese della frazione di Patrignone. Si tratta della chiesa della Madonna delle Grazie, con un finanziamento di 431.440 euro, e della chiesa di Sant’Emidio, per un importo di 178.969 euro. A sottolineare l’importanza dell’intervento è il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli, che ha evidenziato come queste opere rappresentino non solo un recupero strutturale, ma anche un segnale di rilancio per il patrimonio monumentale locale: "Andiamo ad intervenire su presidi fondamentali per le comunità che al tempo stesso rappresentano scrigni dal grande valore storico"- Anche il sindaco di Montalto, Daniel Matricardi, ha espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori, sottolineando il valore delle due chiese come punti di riferimento per la comunità locale: "Siamo molto felici di poter condividere segnali tangibili di un processo di ricostruzione che è davvero nel pieno dell’operatività". La chiesa della Madonna delle Grazie, di origine medievale e dichiarata inagibile dopo il sisma del 2016, verrà sottoposta a un intervento mirato alla riparazione dei danni e alla riduzione delle vulnerabilità strutturali, aumentando così la sicurezza statica dell’edificio. Questa chiesa è conosciuta anche come "Madonna tonda", per la sua particolare pianta ottagonale, e custodisce un affresco quattrocentesco di Fra’ Marino Angeli, raffigurante la Madonna in Trono con i santi Sebastiano ed Amico. La chiesa di Sant’Emidio, invece, risalente al XVI secolo e immersa nella campagna, subirà un restauro che prevede il consolidamento delle murature, la demolizione e ricostruzione della copertura e la realizzazione di nuove capriate in legno. Un tempo era nota per la grande fiera che si svolgeva il giorno della festa del santo.

Marcello Iezzi