Lavori nelle gallerie. Due notti di chiusura per il casello

Per consentire i lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie Pedaso, San Basso, Cupramarittima, Acquarossa, San Cipriano e Grottammare, nelle due notti di lunedì e martedì, dalle 22 alle 6 del mattino seguente, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni di marcia. Di conseguenza, in tali notti, non saranno raggiungibili le aree di servizio Piceno ovest e Piceno est, situate rispettivamente verso Pescara e in direzione di Ancona. Autostrada per l’Italia aggiunge che nelle due notti di domani e dopo domani, con orario 20-6, nelle suddette aree di servizio, sarà istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, proseguire sulla statale Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare; chi è diretto verso nord deve uscire al casello di Grottammare per poi rientrare in A 14 a Pedaso.