Lavori nelle scuole a Grottammare: ecco il cronoprogramma

Nuovi cantieri scolastici in partenza, sono già in corso le manovre per l’organizzazione della didattica del prossimo biennio nei plessi a sud della città. Da questa estate, fino al 2025, la scuola Ischia I e la scuola Ascolani saranno oggetto a turno di opere di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico rese possibili dall’accesso a risorse del Pnrr per complessivi 1,5 milioni di euro. Per gli alunni di via Marche, la prima campanella di settembre suonerà nella palazzina dell’ex delegazione comunale, pronta ai necessari lavori di adeguamento. Ieri pomeriggio, infatti, all’esterno e all’interno della scuola Ischia I, si sono svolte le indagini diagnostiche propedeutiche alla realizzazione del progetto da 975.726,98 euro, per il quale il comune di Grottammare è risultato assegnatario di 625.726,98 euro (i restanti 350mila provengono dall’accensione di un mutuo). Intervento che stima tempi di lavorazione di circa un anno e dunque la necessità di trasferire altrove le 8 classi di via Marche. Stessa sorte che toccherà a seguire alle 11 classi dell’edificio scolastico in via Alighieri, nel quartiere Ischia II, per l’esecuzione delle opere previste nel progetto da 800mila interamente finanziato dal Pnrr.