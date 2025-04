Lavori notturni, chiude il casello

In questi ultimi giorni sull’autostrada A14 si intensificano sempre più le attività all’interno delle gallerie in vista della data di fine lavori che dovrebbe avvenire nel mese di giugno. Per consentire l’attività nell’ambito dei lavori del piano di interventi finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria Croce di San Benedetto e attività di ispezione e manutenzione impianti delle gallerie Monterenzo, Croce di San Benedetto e Montesecco di Grottammare, dalle 22 di domani alle 6 di venerdì, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto, in entrambe le direzioni. Pertanto i veicoli diretti verso sud dovranno uscire al casello di Grottammare e rientrare a quello di San Benedetto. Per chi è diretto a nord dovrà uscire alla stazione di San Benedetto e rientrare in quella di Grottammare.