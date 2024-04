Lavori, oltre 3 milioni al liceo Leopardi

Cantiere aperto a metà aprile, lavori al via ad inizio giugno e consegna dell’opera entro settembre: è questo il cronoprogramma per l’intervento di adeguamento sismico che, da qui ai prossimi mesi, coinvolgerà il corpo ‘A’ del liceo classico ‘Leopardi’. Ma all’orizzonte dell’istituto scolastico c’è anche l’estensione dell’opera ad un altro corpo di fabbrica e la realizzazione della nuova aula magna. Gli aspetti tecnici per l’intervento di adeguamento sono stati discussi ieri mattina dal presidente della provincia Sergio Loggi con i tecnici Gianluigi Capriotti e Fabio Pagliarini del servizio patrimonio e il dirigente scolastico Maurilio Piergallini. La provincia, che ha finanziato l’opera, conta di sfruttare il periodo estivo per concludere i lavori e consegnare l’istituto, opportunamente ammodernato, per il ritorno in classe. Nell’incontro di ieri mattina si è anche programmato di realizzare una nuova aula magna di 120 metri quadri grazie anche ad una riorganizzazione degli spazi della segreteria amministrativa. Ma le novità positive per l’istituto non finiscono qui. A seguito dei finanziamenti dell’ordinanza 31 del commissario sisma, dell’importo di circa un milione e mezzo di euro, si procederà all’adeguamento sismico del corpo di fabbrica sito ad ovest della sede dell’istituto. "Sommando i finanziamenti Pnrr e sisma verranno realizzati interventi per oltre 3 milioni di euro al Liceo Classico Leopardi – ha evidenziato il presidente Loggi – si consegue quindi un ulteriore importante tassello dell’attività dell’amministrazione provinciale che fin dall’inizio del mandato è impegnata a rendere le scuole del territorio sempre più efficienti, sicure e funzionali nell’ambito di una collaborazione istituzionale di ampio respiro con i dirigenti scolastici dei vari istituti. Intendo ringraziare i consiglieri provinciali Luciana Barlocci e Stefano Novelli nonché i tecnici del servizio patrimonio della provincia che con grande impegno e competenza stanno lavorando per utilizzare in maniera rapida tutte le risorse a disposizione dell’ente per il mondo della scuola. Sottolineo con soddisfazione che i lavori propedeutici alle varie opere inizieranno a metà aprile. In tale prospettiva sono state concordate con il dirigente Piergallini le soluzioni più efficaci per coniugare al meglio esigenze didattiche e riorganizzazione degli spazi". In tutto, nel ‘Leopardi’ saranno investiti circa 3 milioni. Per giugno è anche previsto l’adeguamento sismico dell’Istituto ‘Capriotti’: in questo caso l’investimento è di 11.243.000 euro. Di questi, 5.343.000 sono stati messi dalla provincia, e altri 5,9 dalla ricostruzione post sisma. A questi si aggiungono i 2.724.000 per l’efficientamento della palestra, intercettati dal Pnrr, per quasi 14 milioni.

Giuseppe Di Marco