Lavori per il cimitero di Cupra, iniziato il restyling della colombaia

Nel cimitero di Cupra Marittima sono iniziati i lavori di ristrutturazione della colombaia nella parte centrale, dove ci sono loculi che furono costruiti a cavallo degli anni ‘70 - ‘80 Saranno eseguiti per stralci e in questa prima fase è previsto un impegno di spesa di 170 mila euro di fondi di bilancio e in parte anche con un mutuo di 100 mila euro acceso dal Comune. Le attività in corso prevedono il risanamento dei ferri arrugginiti e che hanno provocato il distacco di pezzi d’intonaco, la realizzazione di una nuova ringhiera a norma e l’impermeabilizzazione del soffitto per evitare ulteriori infiltrazioni di acqua. Sono lavori che procedono parallelamente alla costruzione di 150 nuovi loculi, già tutti venduti ed i cui acquirenti hanno già pagato le prime due delle tre rate previste. L’amministrazione comunale ha tenuto per se una piccola parte dei nuovi loculi per eventuali emergenze. L’opera viene realizzata senza consumo del territorio, nella zona ovest, dove esisteva già la fondazione e questo ha permesso di vendere i loculi allo stesso prezzo di 10 anni fa, nonostante l’aumento dei materiali registratosi in questo periodo. Il cantiere è stato realizzato facendo in modo che non interferisca con l’accesso dei visitatori nella zona ovest del luogo di riposo. "Ci teniamo molto al Cimitero – ha affermato il sindaco Piersimoni – Dopo la costruzione dei nuovo loculi e la sistemazione delle colombaie in zona centrale, in Comune stiamo lavorando al progetto definitivo di ristrutturazione della parte monumentale danneggiata dal sisma del 2019, dove c’è un’ala ancora inaccessibile. Per questi lavori abbiamo intercettato un finanziamento di 900 mila euro ed ora siamo in grado di intervenire su tutti e tre i blocchi del cimitero, la zona nuova, quella centrale e quella monumentale".

Marcello Iezzi