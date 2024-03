Lavori per il tratto di Piediprato al rush finale

Sono partiti a settembre e a breve si concluderanno i lavori per il rifacimento della strada di Piediprato a Spinetoli. Si tratta di una via, che collega la frazione di San Pio X, precisamente bivio Mozzoni, a Spinetoli capoluogo. Il tratto, proprio sotto le mura castellane a seguito di straordinari eventi metereologici era franato, circa 15 anni fa. Una frana che aveva provocato una strettoia e procurato molti disagi. Grazie al Pnrr l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Luciani, è riuscita ad intercettare una somma di 850mila euro, per il rifacimento della strada. Ai lavori si è aggiunto anche la realizzazione di un percorso pedonale, che collega, per circa 200 metri, il centro storico di Spinetoli con la splendida chiesa di San Rocco, in modo da valorizzare un pezzo di territorio che si trova fuori dalle mura castellane. "Questo importante intervento – dichiara il sindaco Luciani – ci permetterà di creare un percorso emozionale, illuminato e sfruttabile per gli eventi, soprattutto in estate, vicino vi è un importante area verde. Tutto questo ci permette di restituire alla collettività un importante pezzo di storia, un luogo a cui la comunità è molto legata e a cui si accede a piedi. Nella parte bassa della strada di Piediprato – prosegue il sindaco – c’era una parte ammalorata, l’amministrazione ha finanziato circa 70mila euro, con i fondi del bilancio comunale, che prevedono la realizzazione dell’asfalto e di tutte le opere complementari. Si tratta di un considerevole intervento di riqualificazione, importante non solo per i cittadini che ci abitano, ma perché rappresenta l’accesso a valle per Spinetoli capoluogo. E’ chiaro che i lavori hanno creato qualche disagio, ma quando la strada sarà completata saremo in grado di ridare una nuova viabilità e un nuovo smalto a tutta la zona".

Maria Grazia Lappa