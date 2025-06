Lavori per la Caselli, arrivano i fondi Pnrr

Lavori alla scuola ‘Caselli’, il comune potrebbe intercettare dai 250mila ai 300mila euro da bando Pnrr per l’intervento dedicato al plesso di via Moretti. Gli uffici di Viale De Gasperi stanno valutando la fattibilità dell’operazione: con questa somma si potrebbe riqualificare il cortile esterno dell’istituto e forse trasferirvi l’asilo di via Puglia. Ipotesi ancora al vaglio, che però potrebbero concretizzarsi nei mesi prossimi.

Tutto è partito da una richiesta di finanziamento per 540mila euro depositata dal comune per l’ampliamento della mensa alla scuola ‘Caselli’, per il quale era stato elaborato un progetto. Progetto che, in buona sostanza, prevedeva il trasferimento della refezione al piano interrato, dove sarebbero stati ricavati tre locali per svolgere questo servizio. Il finanziamento è stato riconosciuto ma intanto i lavori sono stati in buona parte fatti, quindi bisogna vedere se queste somme ci siano ancora.

Entro il 20 giugno occorrerà dare una risposta al Ministero dicendo se il finanziamento è stato accettato: a quel punto il comune potrebbe ottenere una parte del finanziamento, corrispondente a circa la metà del totale. Chiaramente gli uffici risponderanno che il comune accetta il finanziamento. Con queste somme a disposizione si dovrebbe intanto sistemare la zona del cantiere dove si trovava il parcheggio, riqualificandola e realizzando un giardino fruibile. Poi si esaminerà l’ipotesi, assieme alla dirigenza della scuola, di portare l’asilo di via Puglia all’interno del plesso.

Sulle scuole di competenza comunale si sono concentrati gi sforzi degli ultimi anni dell’amministrazione comunale. Nel 2024 l’opera di maggior rilievo è stata effettuata sulla scuola primaria ‘Alfortville’ dove, nel complesso, sono stati investiti oltre 100mila euro. Sono stati sostituiti i pavimenti in gomma ammalorati in quattro aule e nell’atrio al piano terra per un totale di 600 metri quadrati e il plesso è stato inoltre oggetto di un intervento di ripristino volto a riportare gli spazi di quattro aule alle condizioni precedenti l’avvento del Covid. Manutenzioni anche sui blocchi che ospitano i bagni nella porzione est del plesso e interventi sulla palestra, dove si prevedeva la sostituzione della pavimentazione.

Oltre 40mila euro sono stati invece investiti per la completa ristrutturazione dei bagni al primo piano della scuola ‘Piacentini’ di via Asiago, mentre la scuola ‘Marchegiani’ al Paese Alto ha visto ristrutturata la pavimentazione del chiostro centrale, rifatta l’impermeabilizzazione e posato un tappeto erboso sintetico.

