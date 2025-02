Lavori per potenziare l’impianto di irrigazione sulla balconata a mare

Tra le diverse attività di manutenzione in corso in queste settimane nel territorio di Grottammare, da alcuni giorni sono stati avviati anche i lavori di potenziamento dell’impianto di irrigazione sulla balconata a mare a nord della foce del torrente Tesino. In quell’area verde sono in funzione cinque linee di irrigazione ed ora nella zona più a sud la ditta che ha in appalto i lavori, per un valore di 15mila euro, sta realizzando la nuova condotta. A seguire sarà rifatta la semina del prato con relativa concimazione. Si tratta di una delle aree verdi del territorio più frequentate e calpestate e per questo difficile da tenere in ordine. Un altro breve tratto di impianto di irrigazione è previsto sul versante est, dove le mareggiate hanno sconvolto le tubazioni e a ridosso dell’area fitness. Un’altra linea sarà ricostruita anche nello spartitraffico vicino alla rotatoria, dove i mezzi in transito hanno rotto gli irrigatori. Un investimento che servirà a ridare immagine e funzionalità a tutta quella zona.