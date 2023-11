Lavori, piazza San Pio X sarà pronta in 16 mesi

Di solito è visto come il quartiere ‘fantasma’ della città, per l’assenza di attività e servizi promessi da numerose amministrazioni comunali, ma mai realizzati. Ora Marina di Sotto pare stia prendendo forma, perché Antonio Spazzafumo ha deciso di ricominciare da un’idea di oltre 40 anni fa: la piazza antistante alla parrocchia San Pio X, il cui progetto è stato illustrato venerdì sera durante l’assemblea di comitato, alla quale hanno partecipato, oltre al sindaco, il vice Tonino Capriotti, l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli, i consiglieri di maggioranza Elena Piunti, Barbara De Ascaniis e Martina De Renzis, e quelli di minoranza Luciana Barlocci e Annalisa Marchegiani. Ad esporre i dettagli dell’elaborato è stato l’architetto Domenico Sfirro dell’Arcadia61: "Alla società spetta la realizzazione delle aree verdi, dei parcheggi, della viabilità e ovviamente della piazza – ha spiegato il progettista – che per i due terzi sarà coperta di verde, mentre nella restante parte verrà fatta una pavimentazione in travertino ascolano. Il prato sarà alberato, e i marciapiedi saranno realizzati in materiale drenante. A ridosso del parcheggio – ad ovest della ferrovia, nda – è prevista una grande vasca dove confluirebbero le acque reflue". Nei prossimi giorni il comune dovrebbe concedere la licenza edilizia, e il cantiere dovrebbe durare dai 14 ai 16 mesi. All’ente invece spetterà la realizzazione dei sottoservizi, opera per la quale ha già stanziato 690mila euro. Come sempre, però, quella di Marina di Sotto si è rivelata una ‘piazza’ calda. I contrasti sono emersi nella fase conclusiva dell’incontro, quando si è discusso sull’apertura di via Lombroso su viale dello Sport. Come noto, l’opera fa parte del piano particolareggiato di zona, ma i residenti della strada in questione vorrebbero stralciarla perché, a detta loro, le abitazioni rischierebbero di svalutarsi per il massiccio flusso di traffico. Secondo il resto del quartiere invece l’apertura è necessaria per creare una valvola di sfogo al viavai veicolare di via Volta, strada a doppio senso con doppia fila di parcheggi. La discussione si è presto trasformata in bagarre tra favorevoli e contrari, ma il vertice comunale ha chiarito che via Lombroso verrà aperta, anche se non in questa tranche del piano. Infine si è parlato anche del doppio semaforo fra la Strada statale 16 e via San Pio X, che i residenti vorrebbero togliere per le frequenti code che si generano su quel tratto di Nazionale. Per eliminare l’incolonnarsi di veicoli il comune non rimuoverà il palo segnaletico, ma valuterà di inserire un divieto di svolta a sinistra, verso San Pio X, dove quotidianamente girano parecchi mezzi. Il tutto sarà esaminato dai vigili, perché bisognerà capire come, in questo caso, gli abitanti di zona possano rientrare agevolmente a casa.

Giuseppe Di Marco