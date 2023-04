Lavori Pnrr: le zone interessate

A Offida sono partiti i lavori del secondo cantiere Pnrr per un importo di 330.000 euro. Gli interventi prevedono il ripristino, la messa in sicurezza e la riqualificazione di vari tratti stradali nel territorio comunale. Per quanto riguarda il centro urbano si interverrà su via Matteotti, via Martiri della Resistenza e via Nenni; invece per le frazioni periferiche: Contrada Ciafone e San Lazzaro, sulle strade Santa Maria in Carro e Vaglia.

La ditta aggiudicatrice dell’appalto, di concerto con l’amministrazione comunale e l’ufficio tecnico, ha deciso di dare priorità al tratto di via Pietro Nenni e via Martiri della Resistenza, zone in cui la sede stradale verrà allargata e si procederà anche alla realizzazione di un marciapiede pedonale.