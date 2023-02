Lavori pubblici all’architetto Giantomassi

L’architetto Giantomassi assume l’interim dei lavori pubblici in attesa che venga approvato il bilancio e si possa procedere alla nomina del nuovo dirigente dell’area. Con decreto del sindaco Antonio Spazzafumo, è stato conferito all’architetto Giorgio Giantomassi, già dirigente dell’area ‘Gestione del territorio’, l’incarico dirigenziale ad interim dell’area ‘Lavori pubblici e patrimonio’ del comune di San Benedetto. A fine gennaio è infatti scaduto l’incarico triennale del precedente dirigente, architetto Annalisa Sinatra, e nel frattempo erano state esperite le procedure selettive per consentire al sindaco di nominare il nuovo dirigente. Però non è stato ancora approvato il bilancio 2023 che conterrà le risorse necessarie a stipulare il contratto, così nel frattempo l’architetto Giantomassi svolgerà questo ruolo. L’atto del sindaco indica in 3 mesi il periodo massimo di durata dell’incarico al dirigente Giantomassi, ovvero il 30 aprile 2023.