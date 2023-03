Lavori ricostruzione, 3,5 milioni a Castignano

Tre milioni e mezzo di euro. A tanto ammontano le risorse destinate al Comune di Castignano dal piano ricostruzione post sisma, a ormai sette anni dal terremoto. Ad annunciarlo, nei giorni scorsi, è stato il commissario Guido Castelli, ma è il sindaco Fabio Polini a fare il punto della situazione su come verranno utilizzati tali finanziamenti. "Un milione e quattrocentomila euro serviranno per la sistemazione della torre e della piazza sottostante alla popolosa frazione di Ripaberarda – spiega, entusiasta, lo stesso primo cittadino –. Un milione e 300mila euro, invece, verrà investito nella demolizione e successiva ricostruzione dell’ex asilo, sempre a Ripaberarda, da destinare ad un centro polifunzionale. Poi, 400mila euro saranno fondamentali per la disostruzione e il conseguente rifacimento dei pozzi drenanti in contrada Monte. Infine, ulteriori 400mila euro serviranno per il ripristino degli spogliatoi al campo sportivo comunale. Che dire, siamo felici per queste risorse che sono state destinate al nostro Comune – conclude il sindaco di Castignano – e rivolgo un sincero e caloroso ringraziamento al commissario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli per la grande attenzione dimostrata verso il nostro territorio".

Matteo Porfiri