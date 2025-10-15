Lavori sospesi alla cava: "Raccolta firma ed esposto, avanti con la nostra battaglia"

Legambiente in prima linea per tutelare il paesaggio della località San Pietro di Cagnano, frazione di Acquasanta. Grazie ad una petizione popolare che aveva visto raccolte 400 firme e all’esposto avanzato in procura della nota associazione da sempre impegnata per tutelare l’ambiente, ora si è arrivati alla sospensione dei lavori per la realizzazione della tanto contoversa cava. Inoltre la magistratura avrebbe aperto un fasciolo per indagare sui possibili reati di truffa e falso in atto pubblico. Un sospiro di sollievo per i residenti della zona che da tempo denunciavano la preoccupante situazione alla quale si stava andando incontro.

"Abbiamo fatto un esposto alla procura della repubblica per verificare le incongruenze o irregolarità che avevamo ravvisato – spiegano Maurilio Allevi e il professor Paolo Prezzavento di Legambiente –. Il risultato ottenuto di recente è una battaglia vinta. Il comune è stato costretto a fare una sospensiva dei lavori e questo è un grande risultato per la salute delle persone che vivono lì e per l’incolumità del paesaggio circostante". Le attenzioni degli abitanti si era focalizzate sulla ditta Fratelli Pacifici Spa di Guidonia, già finita sotto la lente d’ingrandimento delle autorità per un caso analogo nel Lazio. Tutto ha inizio nel 2022 quando l’azienda in questione aveva presentato un progetto per l’apertura di una cava a pozzo di circa 100x100 metri con una profondità di 40 metri. A seguire nell’agosto 2024, la Provincia di Ascoli autorizzava l’avvio dei lavori, mentre il comune di Acquasanta aveva provveduto a spostare un strada vicinale protostorica e archeologica segnalata dalla Soprintendenza che avrebbe reso difficoltosa gli scavi per la realizzazione della cava. Successivamente però sono emerse alcune anomalie. In primis la fidejussione, ritenuta irregolare, presentata dalla ditta per ottenere il semaforo verde ai lavori. Fattispecie confermata da un documento ufficiale Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). In secondo luogo si era potuta ravvisare la mancanza di progetto esecutivo del nuovo tracciato stradale e del suo collaudo; progetto della nuova condotta idrica Ciip mai inviata alla Conferenza dei Servizi della Provincia; progetto esecutivo dell’anfiteatro ipotizzato. Sulla questione è intervenuto anche l’avvocato Gianvittorio Galeota che spiega: "Le assicurazioni relative alla fidejussione presentata sono inesistenti. La compagnia Visenta ha aperto un sito in Asia ma emette fidejussioni false. Parliamo dell’articolo 640 bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ndr). Non capisco come non si sia verificato prima".

Massimiliano Mariotti