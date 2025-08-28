Lavori di riqualificazione alla stazione Ascoli, sopralluogo nel cantiere

Ascoli, 28 agosto 2025 – Sopralluogo questa mattina presso la stazione ferroviaria di Ascoli dove è in corso il cantiere sull’edificio di stazione, finanziato da fondi per la riqualifica delle stazioni ricadenti nell’ambito degli interventi del Piano Complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 – 2016 Sub Misura A4.3 “Potenziamento e restyling di stazioni ferroviarie”, per un valore economico di 5 milioni di euro. Hanno partecipato il Commissario straordinario alla ricostruzione sisma Guido Castelli, il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e Chiara Minoli e Fiorenza Traini di direzione stazioni Rfi (Gruppo Fs). I lavori prevedono interventi di miglioramento sismico, adeguamento funzionale e architettonico del piano terra (alcuni locali sono completati) e la predisposizione al rustico del primo piano. Sono in corso il consolidamento strutturale del fabbricato e la rifunzionalizzazione degli spazi interni, con la sostituzione di tutti gli infissi, i rivestimenti, gli arredi, etc. Saranno ripristinati infissi in legno e vetro analoghi a quelli esistenti, sia per l’interno che per l’esterno, e utilizzata la pietra naturale o artificiale per pavimentazione. Per quanto riguarda i rivestimenti, saranno utilizzati materiali aventi spiccate caratteristiche di durabilità, sostenibilità, manutenibilità nonché compatibilità architettonica con l’edificio storico. Il fabbricato viaggiatori è, infatti, caratterizzato da elementi stilistici di fine ‘800 così come la pensilina di stazione in stile liberty aggiunta nel 1924. L’edificio ha mantenuto negli anni le caratteristiche originarie, compresi gli affreschi attualmente presenti a soffitto nell’atrio e rinvenuti al piano primo e nel connettivo. In stretta sinergia con la Soprintendenza gli affreschi saranno restaurati e valorizzati.