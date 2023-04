Lavori sugli impianti di illuminazione

Nuova luce su alcune zone della città. Negli ultimi giorni sono stati conclusi i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione. L’intervento era previsto all’interno del piano triennale 2023-2025, recentemente dibattuto e approvato in consiglio comunale. Nello specifico i nuovi impianti illuminanti sono stati collocati in via delle Zeppelle, via San Serafino da Montegranaro, località Lu Battente, viale Marcello Federici, frazione Case Rosse di Rosara, via Dino Angelini, via dell’Aspo e sulla Circonvallazione. Le opere per una nuova illuminazione sono state portate a termine anche sulla Fortezza Pia con l’installazione di lampade a led che garantiranno una miglior efficienza energetica e una luce suggestiva sul monumento. In questa area il prossimo intervento si concentrerà sugli spazi circostanti la Torre del Cucco per garantire maggior sicurezza e fruibilità.