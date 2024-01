Lavori sul lungomare al via prima dell’estate

Il 2024 sarà l’anno, a detta dell’amministrazione comunale, del lungomare. L’opera di restyling, che si protrae da tempo immemore, ha un nuovo cronoprogramma e questa volta dovrebbe quella buona. Il comune intanto deve rimettere a bando i lavori, dopo aver chiuso i rapporti con la ditta che finora se n’era occupata. L’avviso verrà emanato entro gennaio, e le ditte avranno tempo un mese per rispondervi. L’assegnazione quindi ci sarebbe in primavera, così da avviare il cantiere prima che inizi la bella stagione. Questo è ciò che dovrebbe avvenire sulla carta: è molto più probabile, invece, che l’opera venga assegnata prima dell’estate, e che la ditta incaricata inizi a lavorare solo in autunno. Sull’iniziativa l’ente ha investito 2.760.000 euro, in rialzo rispetto alle previsioni iniziali, dato l’aumento dei costi dei materiali.

L’idea progettuale è di rendere il segmento centrale, che va dal residence Las Vegas all’ex Camping, uguale ai tratti nord e sud, rifatti negli anni scorsi. La porzione da sistemare verrà ripavimentata in pietra naturale posata ad ‘opus incertum’ alternata a superfici architettoniche con graniglia a vista. Ci sarà anche il filare alberato ‘portabici’, di oltre 2 metri: questo verrà pavimentato in calcestruzzo drenante, con aiuole in corrispondenza degli alberi più grandi. All’interno di quest’ultimo spazio, inoltre, verrà inglobato il filare già esistente delle palme e degli oleandri. In adiacenza al filare verrà realizzata la nuova pista ciclabile, sempre di 3 metri, anch’essa pavimentata in calcestruzzo. Il manto stradale e gli stalli auto non subiranno sostanziali modifiche, mentre l’impianto di illuminazione verrà rifatto con nuove luci a led. Il lavoro è stato inserito nell’ultimo programma triennale delle opere pubbliche, come assoluta priorità per restituire a chalet e albergatori una passeggiata adeguata al nome di San Benedetto. Fino a pochi mesi fa, peraltro, si era pensato di includere la riqualificazione dell’ex Camping nel bando per il lungomare, ma pare che le due iniziate debbano procedere separatamente. Per l’ex Camping si è pensato di ampliare il tratto di lungomare, eliminando i due casotti abbandonati e rimettendo in sesto il percorso vita e il giardino, anch’essi bisognosi di maggiore cura. Ulteriori novità dovrebbero arrivare in primavera per la spiaggia antistante l’ex Camping: il vertice comunale infatti vuole approvare una modifica al piano regolatore di spiaggia per far sì che anche su questo perimetro di arenile libero si possano attrezzare grandi eventi estivi. Si ricorderà che da questa spiaggia il comune dovette togliere tutte le attrezzature della Beach Arena e realizzare un nuovo impianto al campo ‘Rodi’. In futuro, quindi, dovrebbe essere prevista nuova manutenzione per la pineta ‘Falcone e Borsellino’.

Giuseppe Di Marco