Lavori sulla strada per Colle Cese Mattoni: "I tempi sono rispettati"

Procedono i lavori per la costruzione della strada per Colle Cese, nella periferia di Castel di Lama. A fare il punto della situazione è l’assessore ai lavori pubblici Marco Mattoni: "La ditta sta rispettando la tabella di marcia, auspichiamo che i lavori possano essere restituiti prima di quanto in programma: ossia a fine estate". L’intervento di consolidamento di circa 500 metri è finanziato dall’Anas, grazie anche all’interessamento dell’assessore Mattoni. "I lavori – prosegue l’assessore – mirano a ripristinare la viabilità nella frazione, dove la strada, a seguito di fenomeni di dissesto idrogeologico, in alcuni punti era sprofondata, spingendo il comune a interdire il traffico in entrambi i sensi non solo veicolare, ma anche l’accesso ai pedoni. Decisione che aveva determinato l’isolamento delle case costruite a ridosso. "In questi giorni – prosegue Mattoni – abbiamo fatto un sopralluogo per vedere lo stato dell’arte dei lavori e abbiamo potuto costatare che si tratta di un importante intervento che oltre a ristabilire la viabilità darà più sicurezza alla strada". Per l’intervento sono stati finanziati due milioni di euro. "Si tratta di un importante intervento di consolidamento, nel rifacimento del tratto stradale è stato utilizzata anche la terra armata, una tecnica che permette di rinverdire le scarpate, le piante che nasceranno svilupperanno un importante impianto di radicazione in grado di proteggere la nuova strada dall’erosione. Predisposto anche il nuovo impianto di illuminazione pubblica".

m.g.l.