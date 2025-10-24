Lavori sull’Ancaranese: "Situazione insostenibile. Ponte punto nevralgico"

Mentre si aspettano i lavori sul ponte dell’Ancaranese, un’infrastruttura importante che collega le Marche all’Abruzzo, Ancarano ad Ascoli Piceno, la zona industriale al raccordo autostradale, la situazione si fa sempre più difficile. "Dopo l’installazione del semaforo intelligente – dichiarano gli automobilisti –, durante i giorni di pioggia e nelle ore di punta si creano enormi file e solo il buon senso di alcuni conducenti evita il blocco della rotatoria davanti al centro commerciale Firmus, altrimenti sarebbe ancora più difficile. La situazione è diventata insostenibile, la viabilità del territorio è al collasso ed è sotto gli occhi di tutti". I cittadini si chiedono quanto tempo dovrà ancora passare prima che si intervenga e si costruisca la nuova struttura e si restituisce la normalità ad un territorio. "Il semaforo – dichiarano gli automobilisti – è un provvedimento di emergenza e non può essere una soluzione per sempre. Il ponte è un punto nevralgico per il traffico, vogliamo che si intervenga al più presto per evitare tutti i disagi, che stiamo vivendo e soprattutto per ripristinare un po’ di normalità".

L’aspetto viario nel territorio è piuttosto problematico: la Mezzina è diventata un tratturo, nei primi tre chilometri è impercorribile grazie al manto dissestato, non va meglio lungo l’Ancaranese dove ci sono buche come crateri. Si tratta di arterie fondamentali per la viabilità, che uniscono la zona industriale al raccordo autostradale, all’entroterra. Piuttosto che proiettarsi in faraonici progetti: l’arretramento autostradale, la Macerata Teramo – concludono polemici gli automobilsti -basterebbe garantire le minime condizioni di percorrenza, ci sono tanti interessi in gioco, ci sono le imprese, il lavoro, il commercio, se la situazione continua ad essere così gli attori potrebbero cominciare a guardare da un’altra parte".

Maria Grazia Lappa