"Lavori sulle scogliere per proteggere la costa"

Al via i lavori per la manutenzione delle scogliere: avviata l’opera al largo della costa sambenedettese, il cui progetto è stato cofinanziato dalla regione Marche. Risale a due giorni fa, la consegna ufficiale dei lavori alla ditta Progeco Costruzioni Generali srl per la manutenzione delle scogliere a protezione del litorale cittadino. L’iniziativa, a cui ha concretamente contribuito anche Palazzo Raffaello, era attesa dal 2011: l’ultimo intervento sull’area, infatti, è stato realizzato ben 12 anni fa. Il rifiorimento delle scogliere, in linea con il piano regionale di Gestione Integrata dell’Area Costiera (Gizc), andrà rinforzare le barriere già esistenti in modo che possano mitigare il moto ondoso e impedire che eventuali mareggiate danneggino le strutture ed erodano il litorale. Le scogliere attualmente esistenti, come noto, non sono più in grado di assolvere pienamente alla loro funzione mitigatrice del moto ondoso, dato che per molti tratti emergono per poche decine di centimetri sopra il livello di medio mare. Questo fa sì che anche in occasione di mareggiate non particolarmente intense si contino diversi danni alle strutture e ai servizi di spiaggia, senza contare la progressiva erosione della spiaggia. L’intera opera è divisa in due lotti. Il primo, il cui valore complessivo ammonta a 650mila euro, di cui 500mila finanziati dalla regione Marche e 150mila dal comune, vedrà interventi su dodici distinte scogliere, per un totale di 870 metri di barriere. La seconda tranche interesserà invece due scogliere, per un totale di 205 metri e un valore di 324.900 euro, di cui 284.958,48 euro finanziati dall’ente sovraordinato e 39.941,52 euro a carico delle casse comunali. La movimentazione degli scogli avverrà per via marina, a partire dall’area della cassa di colmata, dove i massi saranno depositati, fino alle barriere di destinazione. L’intera operazione, che tecnicamente viene definita ‘di rifiorimento’, si stima che richiederà circa 60 giorni di lavoro. "Grazie a questi interventi – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo - San Benedetto farà un passo in più lungo il percorso di tutela dell’ambiente e salvaguardia del paesaggio che è dall’insediamento della nostra Amministrazione uno degli obiettivi principali del mandato". "Finalmente – ha aggiunto il vice Capriotti – riusciamo a dare una risposta tanto attesa dagli operatori turistici e da tutti i fruitori della spiaggia sambenedettese. Una risposta concreta alla città".

Giuseppe Di Marco