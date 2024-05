Lavori sulle strade, dopo via Kennedy c’è San Gregorio Magno

Il piano asfalti di Cupra, che rientra nei fondi del bando regionale con la compartecipazione di bilancio comunale, dopo via Kennedy, dove sta per terminare la costruzione del marciapiede e in settimana anche il nuovo asfalto, prevede lavori anche in via San Gregorio Magno. Le attività dovranno essere chiuse entro la fine del mese di maggio per i tempi dettati dalla Regione. In via San Gregorio è prevista anche la realizzazione di una gabbionata ai piedi di una scarpata a protezione della strada. I lavori sono iniziati martedì con il taglio della folta vegetazione che era anche diventata un pericolo per la viabilità. Prevista la costruzione della scolina per convogliare le acque meteoriche e al termine il nuovo manto stradale nelle zone maggiormente ammalorate. Il tratto interessato va dall’incrocio a valle della provinciale Castelletta fino al Castello di Sant’Adrea. Il transito sarà garantito. Il piano asfalti prevede un investimento di 480 mila euro, di cui 250 mila di finanziamento regionale. Sono stati già eseguiti i lavori della nuova bitumazione in via Foscolo, in via Garibaldi, via Galilei nei pressi di zona Flammini dove sono state anche ripiantumate le aiuole.