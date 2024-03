Lavori sulle strade, ecco il piano da mezzo milione

Terminata la stagione della potatura degli alberi da alto fusto, a Cupra Marittima si è aperta quella degli asfalti, che vede un investimento di 480mila euro, di cui 250mila di finanziamento regionale. Sono stati già eseguiti i lavori della nuova bitumazione in via Foscolo, la strada che fiancheggia il fosso Sant’Egidio nel tratto che va dalla ferrovia al lungomare. In quel tratto fino a ora non regolamentato, sono state realizzate tre aiuole con messa a dimora di alcuni alberi per creare nuove zone di verde cittadino. Dalla prossima settimana inizieranno i lavori di asfaltatura lungo via Garibaldi, in prossimità del ponte ferroviario, meglio nota come piazza di Spagna. I lavori proseguiranno con il rifacimento dell’asfalto in prossimità del ponte di corso Galilei, zona Flammini. In quel tratto saranno anche ripiantumato le aiuole con fiori di stagioni. Dopo questi interventi in zona centro, si passerà nella parte nord di via Kennedy e di via San Gregorio Magno e a seguire le altre zone per completare il piano asfalti. "Abbiamo deciso di sistemare le strade esistenti, asfaltate e bianche – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni e lasciare per un secondo momento nuovi asfalti su strade bianche".