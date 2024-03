Lavoro a pieno ritmo prima della sfida ’spartiacque’

Due giorni di riposo poi tutti di nuovo in campo per affrontare due settimane di lavoro estremamente intense che condurranno alla sfida spartiacque di La Spezia, programmata per il primo aprile (avvio alle 15) nel giorno di Pasquetta. I bianconeri riprenderanno la preparazione domani al Picchio Village con una seduta prevista al mattino con inizio alle 10.30. Contro i liguri Carrera dovrà fare a meno dell’esterno destro Falzerano, squalificato un turno dal Giudice sportivo dopo l’ammonizione incassata nell’ultimo match contro il Lecco. In difesa invece ci sarà il rientro di Quaranta dopo la giornata di stop scontata. La sua presenza consentirà di avere qualche alternativa in più dopo l’infortunio che ha visto Botteghin finire out. Nel frattempo Giovane e Duris hanno raggiunto i raduni delle rispettive nazionali. Il centrocampista giovedì sarà impegnato con l’under 20 di Bollini per la sfida con la Romania, valevole per il Torneo Elite. Lo slovacco invece prenderà parte alle amichevoli contro Austria e Norvegia.